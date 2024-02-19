بعد إنجازها التاريخى.. استقبال رسمى من وزارة الرياضة والأولمبية لبعثة منتخب السباحة

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة، منذ قليل في مطار القاهرة بعثة المنتخب المصري للسباحة بعد تحقيقها لإنجاز رياضي غير مسبوق فى رياضة السباحة المصرية، وذلك في بطولة العالم للألعاب المائية، والتي أقيمت خلال الفترة من 2 وحتى 18 فبراير الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لبعثة المنتخب المصري، والاتحاد واللاعبين عن طريق الفيديو كونفرانس مشيدا بما قدموه من انجاز جديد يضاف لرياضة السباحة المصرية.

حيث احتلت مصر المركز الـ31 برصيد ميداليتين برونزيتين، لتدخل جدول الميداليات بعد غياب خمس سنوات.

وكانت الميدالية البرونزية الأولى في بطولة العالم، من نصيب البطلة المصرية مها عامر التي حصدت ميدالية تاريخية لمصر خلال منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر.

كما واصلت السباحة فريدة عثمان التألق بعد حصد الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة بزمن 25.67 محققة الميدالية الثالثة لها في تاريخ مشاركتها في بطولات العالم.

وزير الشباب والرياضة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وفي بداية اللقاء، تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للدكتور نعمة سعيد علي توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد ممثلا لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بمجال الصحة من خلال تشجيع الشباب علي ممارسةالرياضة، مضيفا أن طب المجتمع الوقائي وممارسة الرياضة بقطاع البطولة يساعد كثيراً فى تحسين الصحة العامة، وهو ما نضعه نصب أعيننا بالأساس.

وذكر "صبحي" أنه تم عمل العديد من المبادرات فى وزارة الشباب والرياضة ومنها "دراجتك صحتك"، والتى لاقت رواجا كبيرا بين جميع أفراد المجتمع المصري بكافة فئاته وأعماره، مشيراً الي أنه خلال أزمة كوفيد العالمية تحركت منظمة الصحة العالمية بصورة إيجابية وفعالة لزيادة الوعي داخل المجتمعات، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة لديها العديد من المشروعات والمبادرات التى نتعامل ونتعاون بها مع منظمة الصحة العالمية، ونسعي لزيادة وعي وتنوير الشباب للحفاظ على صحتهم من خلال ممارسة الرياضة، كما يوجد لدينا العديد من البرامج من أجل الارتقاء بصحة الشباب والنشء المصري من خلال ممارسة الرياضة دون مستوي البطولة.

من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلي إيمان منظمة الصحة العالمية بأهمية الرياضة والممارسة فى بناء صحة سليمة للانسان، والتى يعتبر ممارستها حائط الصد الأول للأمراض، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتنوير الشباب وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تنظيم ماراثون رياضي كبير "للمشي والدراجات" خلال مايو المقبل مع احتفالات منظمة الصحة العالمية بعيد الصحة، كما سيتم عمل شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة "دراجتك صحتك" خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة الإنسان.