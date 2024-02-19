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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان على 1000 مواطن ضمن قافلة الرمد بالمنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

نجحت قافلة طبية مجانية الكشف على 1000 مواطن في مركز تلا التابع لـمحافظة المنوفية، وذلك في تخصص العيون، وتستمر القافلة لليوم الثاني غدا في عدة تخصصات أخرى تحت رعاية مجلس الوزراء وبنك الشفاء المصري.

وتجرى القافلة الطبية يومي الاثنين والثلاثاء من التاسعة صباحًا بمقر الوحدة الصحية بطوخ دلكة، وأسفرت عن الانتهاء من قافلة الرمد والتي أسفرت عن الكشف على 970 حالة، نتج عن الكشف 142 تحويلات عمليات وفحوصات 275 نظارة، مقدمة من بنك الشفاء المصري بالتعاون مع مجلس الوزراء ولجنة الاستغاثات الطبية، وتستمر غدا الثلاثاء 20 فبراير 2024 تخصصات عظام، باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية قافلة للكشف على العيون مركز تلا قافلة مجانية

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