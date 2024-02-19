الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بمستوى يسبق بقليل المطلوب لصنع الأسلحة

اليور انيوم
اليور انيوم

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الإثنين، عن أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بمستوى يسبق بقليل المطلوب لصنع الأسلحة، وفق وكالة رويترز الإخبارية.  

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الإثنين إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام النووي التجاري رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك، مضيفًا أنه يريد زيارة طهران الشهر المقبل للمرة الأولى منذ فترة. عام لإنهاء "الانجراف".

وفي حديثه، بعد أن اطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هذا الموضوع، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنه على الرغم من أن وتيرة تخصيب اليورانيوم تباطأت قليلًا منذ نهاية العام الماضي، إلا أن إيران لا تزال تقوم بالتخصيب بمعدل مرتفع يبلغ نحو حوالي 7 كجم من اليورانيوم شهريًا بنسبة نقاء 60%.
 

صنع الأسلحة النووية 

 

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والتخصيب إلى نسبة 60% يجعل اليورانيوم قريبًا من درجة صنع الأسلحة، وهو ليس ضروريًا للاستخدام التجاري في إنتاج الطاقة النووية. وتنفي إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية لكن لم تقم أي دولة أخرى بالتخصيب إلى هذا المستوى دون إنتاجها.

وبموجب اتفاق 2015 المنتهي مع القوى العالمية، تستطيع إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% فقط. وبعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات، انتهكت إيران القيود النووية للصفقة وتجاوزتها.
وفي الفترة بين يونيو ونوفمبر من العام الماضي، أبطأت إيران وتيرة التخصيب إلى 3 كيلوجرامات شهريًا، لكنها قفزت مرة أخرى إلى معدل 9 كيلوجرامات في نهاية العام، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا. ذكرت.
وجاءت هذه الزيادة بعد وقت قصير من قيام طهران بمنع ثلث فريق التفتيش الأساسي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك الفريق الأكثر خبرة، من المشاركة في المراقبة المتفق عليها لعملية التخصيب.
وقال جروسي: "هذا التباطؤ والتسريع يشبه دورة بالنسبة لي لا يغير الاتجاه الأساسي، وهو اتجاه الزيادة المستمرة في مخزون اليورانيوم عالي التخصيب".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للتعليق.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2023 من أن طهران لديها بالفعل ما يكفي من المواد لصنع ثلاث قنابل نووية إذا قامت بتخصيب المادة الآن بنسبة 60% إلى أكثر من 60%.
 

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