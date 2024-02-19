الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شخص أمسك بسلاح نارى أعلى سيارة بالزيتون

ضبط شخص
ضبط شخص

نجحت أجهزة أمن القاهرة في ضبط شخصين بمنطقة الزيتون لقيام أحدهما بقيادة سيارة أثناء تواجد الآخر أعلى سقفها حاملًا سلاحًا أبيض.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على تطبيق "واتساب" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة أثناء تواجد آخر أعلى سقف السيارة حاملًا سلاحًا أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أثناء نقل بعض المنقولات لمسكن أحدهما، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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