الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

26 دولة بالاتحاد الأوروبي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مالك عقار
مالك عقار

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن 26 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى “هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار” في غزة.

أضاف بوريل أن الدول الـ26 اتفقت على “المطالبة بوقف إنساني فوري من شأنه أن يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، وتوفير المساعدة الإنسانية”.

ولم يذكر بوريل أي دولة في الاتحاد الأوروبي لم توافق على البيان، لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر منعت إصدار بيان مماثل قبل بضعة أيام.

محكمة العدل الدولية

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متحدث جيش الاحتلال: نعمل على إعادة المحتجزين بقطاع غزة

وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن "هناك إبادة جماعية تحدث في غزة" وأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي "بنهاية غير مشروطة". وكان رياض المالكي يتحدث مع بدء أسبوع من جلسات الاستماع في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

في تقريرها عن القضية الذي قدمته في يوليو 2023، قالت إسرائيل إن أي قرار أو تحكيم من قبل المحكمة يهدد بتعريض عملية السلام المتفق عليها سابقًا للخطر.

وأعلنت إسرائيل أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "شخص غير مرغوب فيه" بسبب تصريحاته التي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ومقارنة أفعالها بالمحرقة وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس: “لن ننسى ولن نغفر، إنه هجوم معاد للسامية خطير”.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 29092. 

وقالت الوزارة في بيانها إن 107 فلسطينيين استشهدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية وأصيب 145 آخرون، كما تم الإبلاغ عن إصابة 69.028 في المجموع. 

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع "عمليات قصف متعددة من قبل القوات الإسرائيلية" بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، والتي زعمت أنها تسببت في "أضرار جسيمة لمبنى المستشفى".

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