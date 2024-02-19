ما جزاء من يعفو عن الناس ويكظم الغيظ؟.. رمضان عبدالمعز يجيب (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم أمر المسلمين بالعفو والتسامح والإصلاح بين الناس، ووعد بالجنة للذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، فالعفو عن الناس وكظم الغيظ جزاءه الجنة مباشرة، مستدلا بجزء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وخيرهما من يبدأ بالسلام".

وأضاف عبد المعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، أن العفو عن الناس يجعل مكانة الشخص كبيرة عن الله سبحانه وتعالى، فالتسامح ليس كما يعتقد البعض أنه إهدار لحق وكرامة الناس، والنبي أكد أن العفو يعز صاحبه، وقال: "الله يحب المحسنين".

وواصل: "الله سبحانه وتعالى حرم الخصام بين الناس لأكثر من 3 أيام".