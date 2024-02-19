الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الاحمر الفلسطيني: تعطل محطة تحلية المياه في مستشفى الأمل غرب خان يونس

مستشفى الأمل غرب
مستشفى الأمل غرب خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، تعطل محطة تحلية المياه في مستشفى الأمل غرب خانيونس بالكامل؛ جراء إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر عليها، وكمية المياه المتبقية في المستشفى لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط.

فيما أكد الهلال الأحمر، عدم استلام طواقمه أي شاحنة مساعدات اليوم عبر معبر رفح، بسبب تضييقات الاحتلال.

من جانبه قال مدير الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال الاحتلال  ما زال يمنع دخول المساعدات، مضيفًا:" فالجميع يبحث عن الطعام والدواء ولم يجدوا ذلك، فنحن على أعتاب مرحلة قاسية نتيجة سوء التغذية وتطبيق سياسة المجاعة".

استشهاد اطفال بسبب نقص الحليب

وأعلنت عن استشهاد 4 أطفال لعدم وجود الحليب وسوء التغذية الكبير، مضيفًا:" في كل يوم نفقد 50 مريض،  بسبب تحديد تحويلات السفر للانتقال للعلاج بالخارج".

كما اعتبر أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، لافتًا أن الاحتلال يعلن عن الأماكن الآمنة لأجل التضليل.

تابع:" 700،000 حالة معدية بسبب قلة الرعاية، ونطالب الأنروا بالتوجه لمراكزها وتفعيلها  وإدخال الدقيق والطحين والمواد التموينية، فنحن بحاجة إلى 1000 شاحنة من المساعدات بشكل يومي".

الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الأمل غرب خانيونس خانيونس محطة تحلية المياه الاحتلال

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