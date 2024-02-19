يبدأ بعد 3 أيام .. موعد قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محركات بحث جوجل عن موعد قبض شهر فبراير 2024.

ويتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف المرتبات وهل ستطبق الزيادة التي وجه بها الرئيس خلال هذا الشهر؟ أم سيكون خلال قبض مارس٢٠٢٤؟

موعد قبض شهر فبراير 2024

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدني للأجور إلى ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو ١٨٠ مليار جنيه.

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

من جانبها، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 فبراير 2024 وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه (22، 25، 26، 27، 28).

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس المقبل بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

كما أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 ايام تبدا اعتبار من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024( 21، 24، 25، 26، 27).

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).