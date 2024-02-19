لأول مرة.. 76.68 مليون مشترك في إنترنت الموبايل بنهاية ديسمبر الماضي (خاص)

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر، اليوم الإثنين، عن وزارة الاتصالات أن عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت الهاتف المحمول "الموبايل" قفز إلى نحو 76.68 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 69.08 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 7.6 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 11.01 % وشهري 0.59 %.

76.68 مليون اشتراك بالإنترنت الموبايل بنهاية ديسمبر

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" علي نسخة منه، أن عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت المحول عبر اليو إس بي مودم سجلت نحو 2.47 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 2.42 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 1.96 % وشهري 0.22 %.

53 % نموا في استخدامات خدمات الإنترنت المحمول

وقفزت استخدامات خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 53% خلال عام 2023 مقارنة بزيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 71%، كما تبين حدوث زيادة في عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 14% بعدد 6.4 مليون مستخدم، وزيادة في عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 8% بعدد 681 ألف مستخدم.

وأنفقت وزارة الاتصالات نحو 150 مليار جنيه لتحسين وتطوير ونشر كابلات الالياف الضوئية الفايبر لرفع الطاقة الاستيعبية للشبكة في ظل تنامي عدد مشتركي الاتصالات في مصر وحققت الخطة رفع متوسط سرعات الانترنت الأرضي إلى 50 ميجا بايت في الثانية.

ونفذت وزارة الاتصالات مشروع لإنشاء وتطوير ١٣٦٧ برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة، كما تم الانتهاء من مد ٣٤٤ قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، لعدد ٦٨٦ ألف منزل.

وتخطط الوزارة لتوصيل الإنترنت إلى ٣ ملايين منزل كما تم الانتهاء من مد الكابلات إلى ٢٠ ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية من إجمالى ٣٢ ألف مبنى، ضمن مشروع ربط المبانى الحكومية بشبكة رقمية مؤمنة.