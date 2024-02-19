لماذا سميت سنة كبيسة بهذا الاسم؟

يُعدّ مصطلح "السنة الكبيسة" مألوفًا لدى الشرق الأوسط، ونعرف أنّها سنة تتكون من 366 يومًا بدلًا من 365 يومًا. لكن ما هو أصل تسمية "السنة الكبيسة" بهذا الاسم؟.

أصل تسمية "السنة الكبيسة"

تعود تسمية "السنة الكبيسة" إلى العصر الروماني، حيث كان يُضاف يوم إضافي في شهر فبراير كل 4 سنوات.

مصطلح "bis sextus": كان يُطلق على هذا اليوم "bis sextus" باللغة اللاتينية، والتي تعني "اليوم السادس قبل شهر مارس".

وتمّ تحويل هذا المصطلح إلى "السنة الكبيسة" في اللغة العربية، بعدما ربط بعض اللغويين مصطلح "كبيسة" بفعل "كبس".

فكأنّ السنة الكبيسة "تُكبس" يومًا إضافيًا، فيما ربط بعض اللغويين مصطلح "كبيسة" بمعنى "الزيادة"، فكأنّ السنة الكبيسة "تزيد" يومًا عن السنة العادية.

يُعدّ مصطلح "السنة الكبيسة" غنيًا بالتاريخ والثقافة، وله تأثير على العديد من جوانب حياتنا.

تُعدّ السنة الكبيسة حدثًا فريدًا لا يحدث إلا مرة كل 4 سنوات، تُقام العديد من الاحتفالات والمهرجانات في جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذا اليوم.

في أيرلندا واسكتلندا، يُقام تقليد "القفز فوق المقاعد" حيث تقفز النساء فوق المقاعد لطلب الزواج من الرجال، ويُعتقد أنّ هذا التقليد يُجلب الحظ السعيد للزوجين.



في اليونانُ، تقام احتفالات خاصة تُسمى "سنة القديس باسilius"، تُقام هذه الاحتفالات تكريمًا للقديس باس ilius، شفيع العائلة والحب.

في الصين، يُقام تقليد "تناول نودلز طول العمر"، ويُعتقد أنّ هذا التقليد يعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907 ميلادي).

في ذلك الوقت، كان يُعتقد أنّ طول النودلز يرمز إلى طول العمر، وتُصنع من خيوط طويلة من العجين، وتُسلق النودلز في الماء المغلي دون تقطيعها، وتُقدم مع صلصة خاصة.

يُعتقد أنّ تناول نودلز طول العمر يجلب الحظ السعادة وطول العمر، يُرمز طول النودلز إلى طول العمر.

تُعدّ السنة سنة كبيسة إذا كانت قابلة للقسمة على 4، على سبيل المثال، 2024 و2028 و2032 كلها سنوات كبيسة.

لكن هناك استثناءات، مثل السنوات القابلة للقسمة على 100 ليست سنة كبيسة إلا إذا كانت قابلة للقسمة على 400، على سبيل المثال، 1700 و1800 و1900 ليست سنوات كبيسة، بينما 2000 سنة كبيسة.