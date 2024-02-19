الإثنين 19 فبراير 2024
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مصر

الزراعة: تدبير العملة الأجنبية للإفراج عن الأعلاف من الذرة والصويا

د طارق سليمان
د طارق سليمان

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية اهتمت بملف الأعلاف وبالتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري بتدبير العملات الأجنبية اللازمة للإفراج عن الخامات العلفية من الذرة والصويا في المواني المصرية والتي باحتياجات السوق من الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك.
وقال سليمان في تصريحات لـ"الدستور" إنه تتم متابعة الأسواق من خلال عمليات التتبع ولجان والتفتيش والرقابة التي تشارك فيه وزارة الزراعة مع كل الجهات الرقابية من عدم تخزين الخامات العلفية المفرج عنها من الذرة أو الصويا بغرض الاحتكار أو رفع سعرها، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها ويتم تصنيعها كأعلاف وطرحها بالسوق للمربين، وعدا ذلك تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
وكان أكد الدكتور طارق ق توفيق، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة وضعت خطة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، تتضمن التسمين وإنتاج اللحوم الألبان والاهتمام بالتغذية والأعلاف والتي تمثل من 60% إلى 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج لثروة الحيوانية والداجنة، وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة مع الاهتمام بكل عناصر وقواعد وضوابط الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات من عنابر وحظائر ومزارع، والاهتمام بالمربى ورفع كفاءته.
وأوضح "سليمان" في تصريحات للدستور أن الخطة تضع في الاعتبار الزيادة الزيادة السكانية المتلاحقة والمتعاقبة والتي لا يواكبها زيادة في تعداد الثروة الحيوانية المسئولة عن توفير البروتين الحيواني، لذا؛ سيتم البحث عن وسائل لرفع معدلات أداء الحيوانات المزروعية الموجودة والمسئولة عن البروتين الحيواني سواء كان لحومًا أو ألبانًا ورفع كفاءتها وتحسين معدلات أدائها، وهذا يمكن من عدة محاور أهمها: التحسين الوراثي بشقيه العاجل والأجل: والشق العاجل هو أن يتم استيراد حيوانات عالية الإنتاجية سواء من اللحوم وتكون معدلات الزيادة الوزنية لها ضعف معدلات الزيادة الوزنية لسلالاتنا المحلية.
واستيراد عجلات متخصصة في إنتاج اللبن عالية الإدرار وتصل معدلات الإدرار لها حوالي 5 – 8 أضعاف من إنتاج حيواناتنا المحلية والسماح باستيراد عجلات ثنائية الغرض متخصصة في إنتاج اللحوم والألبان عالية الإنتاجية والتي تناسب صغار المربيين من ناحية القيمة السعرية ومن ناحية احتياجاتها الغذائية والرعائية والتي تناسب صغار المربيين والذين يمتلكون حوالى 80% من جملة إنتاج مصر من الثروة الحيوانية، كذلك من حيث مدى تأقلمها مع الظروف البيئية والمناخات المصرية.

الزراعة تدبير العملة الاجنبية للإفراج الأعلاف الذرة

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