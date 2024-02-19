"البحوث الإسلامية": واعظات الأزهر ينفذن برنامجًا إلكترونيًا للتوعية بالقضايا المجتمعية

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برنامجًا إلكترونيًا تُنفذ من خلاله واعظات الأزهر خططها التوعوية والدعوية، حيث يتم اعتماد هذا البرنامج للعمل ضمن خطة العمل الرسمية من خلال مجموعة من المنصات التي تحقق الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، ومنها (مايكروسفت تيمز، واتساب، فيس بوك، تويتر، تيليجرام، انستجرام) في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية الإلكترونية للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

ويستهدف البرنامج تيسير عملية التواصل بين واعظات الأزهر وبين الجمهور، خاصة من السيدات عبر منصات التواصل الإلكتروني المختلفة وعلى مدار اليوم، لتلبية احتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع، خاصة وأنه يقع عليهن أدوار متعددة تحتاج إلى معرفة مستمرة بكل القضايا الحياتية والمجتمعية والأسرية، بما يمكن هذه الشريحة من القيام بهذا الدور كما ينبغي فعليهن يقع عبء تربية وتأسيس الأبناء ممن يمثلون لبنة بناء المجتمع.

وتعتمد خطة العمل في البرنامج الإلكتروني على قيام الواعظات بنشر رسائل توعوية ودعوية أسبوعية من خلال شرح لمجموعة من كتب مهمة في التخصصات الشرعية المختلفة التي تحتاج إليها الأسرة في العقيدة والفقه والتفسير والحديث والسيرة والتاريخ والأخلاق، منها: الفقه الميسر، والتفسير الواضح، وإحياء علوم الدين، وشرح أسماء الله الحسنى، وخلق المسلم، وقصص الأنبياء وغيرها من الكتب.