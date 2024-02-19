تخفيضات تصل لـ30%.. أسعار السلع الغذائية فى معارض" أهلًا رمضان" (إنفوجراف)

تُقدم معارض أهلًا رمضان، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعارًا مخفضة على مختلف السلع الغذائية الأساسية، وذلك تخفيفًا على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وتُظهر البيانات، أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في معرض أهلًا رمضان قد انخفضت بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأسعارها في السوق. فانخفض سعر كيلو الأرز عريض الحبة من 45 جنيهًا إلى 31 جنيهًا، بينما انخفض سعر كيلو الأرز العادي من 38 جنيهًا إلى 27 جنيهًا.

وتُشير البيانات أيضًا، إلى أن علبة سمن الهانم "400 جرام" قد انخفضت من 180 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بينما انخفضت علبة مكرونة "400 جرام" من 30 جنيهًا إلى 27 جنيهًا.

وتُقدم معارض أهلًا رمضان أيضًا تخفيضات على مختلف السلع الغذائية الأخرى، مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والبهارات.

وتُعد معارض أهلًا رمضان مبادرة هامة من وزارة التموين والتجارة الداخلية للتخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُتيح لهم شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.