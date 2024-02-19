الإثنين 19 فبراير 2024
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إنفوجراف

توقعات بارتفاع استهلاك الأرز في مصر بنسبة 15% خلال رمضان (إنفوجراف)

الأرز
الأرز

توقع مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع استهلاك المصريين من الأرز خلال شهر رمضان بنسبة 15% مقارنة بباقي أشهر السنة.

وأوضح مصطفى النجاري في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر تستهلك في المتوسط 300 ألف طن من الأرز شهريًا، بينما ترتفع هذه الكمية إلى 340 ألف طن خلال شهر رمضان.

وأشار النجاري، إلى أن المساحة المزروعة بالأرز في مصر تصل إلى مليون و5 آلاف فدان، وأن الفدان ينتج نحو 4 أطنان من الأرز الشعير، وأن المساحة المزروعة تزداد بشكل سنوي.

وأكد النجاري، أن الأرز من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، وأن توقعاته بزيادة استهلاكه خلال شهر رمضان مبنية على زيادة الطلب خلال هذه الفترة.

شهر رمضان ع مصطفى النجاري المساحة المزروعة بالأرز السلع

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