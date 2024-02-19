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محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالبنك الدولي المشروعات المشتركة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ميسكريم برهان المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك، وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك متابعة المشروعات الممولة من البنك الدولي في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز سبل التعاون المستقبلي.

وأشار وزير الزراعة إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي، وتقديم الشكر إلى البنك الدولي على دعمه الدائم لجمهورية مصر العربية خاصة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مضيفا أن البنك الدولى أصبح له دورا كبيرا في التنمية المستدامة وهذا اتجاه محمود فمعظم تمويلاته اصبحت مرتبطة بالتنمية.

التأكيد على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع التحول الغذائي الموائم

كما أشار وزير الزراعة إلى أهمية توجيه المزيد من التمويلات في قطاعات الابتكار والحوكمة وبناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر مرونة واستدامة. 

وأكد "القصير" على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع التحول الغذائي الموائم للمناخ CRAFT لتمويل أنشطة تحسين نظم الرى وتشجيع اعتماد تكنولوجيات وممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وأهمية إدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية، ويأتي ذلك لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا الى ان هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والذي اطلقته ضمن مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "منصة نُوَفّى".

رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية

ومن ناحيتها أكدت "ميسكريم" على رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت الى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي، وأشارت أيضا ان قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها بالإضافة الى قطاعات البيئة والمياه وأن البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل.

وأنها تطلع لقيام  الفنيين بوزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولي بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي، حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتي الزراعة والتعاون الدولى والبنك الدولي

وزير الزراعة يبحث المدير الإقليمي للتنمية المستدامه بالبنك الدولى المشروعات

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