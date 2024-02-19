الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السنتريسي" يتوقع زيادة الرقعة الزراعية للقطن عقب تحديد سعر استرشادي له

قطن
قطن

قال نبيل السنتريسي، عضو اتحاد مصدري الأقطان المصريين، إن تحديد سعر استرشادي ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه للقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه للقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، هو سعر عادل للفلاح في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى أنه سيشجع الفلاح على زراعة مساحات أكبر من القطن هذا العام. 

وأوضح السنتريسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إنتاج مصر من القطن يصل ما بين مليون إلى 2 مليون قنطار سنويًا، أي ما يعادل ما بين 50 إلى 100 ألف طن من القطن، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من القطن خلال عام 2023 تراجع بنسبة 30% نتيجة وجود زراعات حقلية منافسة لزراعة القطن، وتعتبر ربحيتها أكثر من القطن بالنسبة للفلاح، لافتًا إلى أنه في حال وضع تلك الأسعار للقطن خلال العالم الحالي سيكون هناك زيادة في الرقعة الزراعية للقطن، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 2 مليون قنطار هذا العام 2024.

زيادة الرقعة الزراعية للقطن عقب تحديد سعر استرشادي له

وأشار نبيل السنتريسي إلى أن مصر تصدر 80% من إنتاج القطن المحلي، ويتم طرح 20% فقط منه في السوق المحلية. وأشار إلى أنه يتم استيراد الأقطان المصنعة من الخارج من السودان واليونان وإفريقيا، على الرغم من أن أنواع القطن المصري تُعتبر من أفضل أنواع القطن، حيث يتم استيراد تلك الأنواع بنسبة 50% من سعر القطن المصري. ومع ذلك، تكون تلك الأنواع المستوردة مطلوبة في السوق المصرية، حيث يستخدم القطن المصري في صناعة الأقمشة التي تُعتبر من أغلى الأقمشة على مستوى العالم، ولذلك أسعاره لا تكون مناسبة للمستهلك المصري.

وأشاد عضو اتحاد مصدري الأقطان المصريين بقرار تسعير القطن، حيث كانت أسعار قنطار القطن خلال الموسم السابق لعام 2023 تصل إلى 5000 جنيه، مُشيرًا إلى أن وصولها إلى هذا الحد يخدم مصلحة الفلاح، وسيكون له تأثير إيجابي على حجم إنتاج مصر من القطن.

نبيل السنتريسي عضو اتحاد مصدري الأقطان المصريين سعر استرشادي لقنطار القطن القطن طويل سعر عادل للفلاح

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