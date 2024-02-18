نائب رئيس الزمالك: ننتظر زيارة مجلس الأهلي غدا في ميت عقبة (فيديو)

قال المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، إنه يتوجه بالشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تلبية للدعوة التي تلقاها من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب غدا، في ميت عقبة.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن العلاقة بين الأهلي والزمالك الآن مبنية على الاحترام المتبادل، والناديان معا سيصدران صورة جديدة للرياضة المصرية.

وأشار إلى أن الأهلي والزمالك هما أكبر قلعتين للرياضة في مصر، وحين يتم تبادل الاحترام والثقة بينهما ستتغير جميع الأمور المتعلقة بالرياضة بشكل كامل.