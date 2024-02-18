الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نائب رئيس الزمالك: ننتظر زيارة مجلس الأهلي غدا في ميت عقبة (فيديو)

محمود الخطيب وحسين
محمود الخطيب وحسين لبيب

قال المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، إنه يتوجه بالشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تلبية للدعوة التي تلقاها من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب غدا، في ميت عقبة.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن العلاقة بين الأهلي والزمالك الآن مبنية على الاحترام المتبادل، والناديان معا سيصدران صورة جديدة للرياضة المصرية.

وأشار إلى أن الأهلي والزمالك هما أكبر قلعتين للرياضة في مصر، وحين يتم تبادل الاحترام والثقة بينهما ستتغير جميع الأمور المتعلقة بالرياضة بشكل كامل.

الزمالك رئيس نادى الزمالك محمود الخطيب الاهلى مجلس إدارة النادي الأهلي حسين لبيب ميت عقبة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الاهلي والزمالك الرياضة

الأكثر قراءة

قبل جلسة "العدل الدولية".. ما هى أبرز الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين