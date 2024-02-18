الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

3 ميداليات حصيلة مصر في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

منافسات بطولة أفريقيا
منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

أسدل الستار على منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والتي أقيمت على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير الجاري بمشاركة 11 دولة. 

وحصل الفراعنة على 3 ميداليات خلال فعاليات البطولة القارية؛ حيث توج منتخب الرجال على برونزية الفرق، كما حصل أدهم حاتم على برونزية فردي الرجال، فيما حصد أدهم حاتم وضحى هاني على فضية الزوجي المختلط. 

وحضر مراسم ختام البطولة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب إضافة إلى السيشيلي "ميشيل باو" رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، ونائبه المصري هشام التهامي.

وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.

بطولة أفريقيا للريشة حصيلة مصر في بطولة أفريقيا للريشة التأهيلية لأولمبياد باريس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة الاتحاد المصري للريشة الطائرة

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