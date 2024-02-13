الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب رجال الريشة الطائرة يلتقي زامبيا.. والسيدات يواجهن أوغندا في بطولة إفريقيا

منتخب رجال الريشة
منتخب رجال الريشة الطائرة يلتقي زامبيا

تقام اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم الثاني من بطولة أفريقيا للريشة الطائرة على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

ويلتقي منتخبنا الوطني للرجال مع نظيره الزامبي في ثاني جولات المجموعة الأولى.

وفاز الفراعنة في المواجهة الأولى على حساب منتخب أوغندا بنتيجة 5-0.

وتضم قائمة منتخب الرجال 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي ووعبد الرحمن مجدي". 

أما منتخب السيدات فيواجه نظيره الأوغندي في ثاني جولات المجموعة الثانية، وكان منتخبنا الوطني قد تلقى خسارة في المباراة الأولى أمام نظيره النيجيري بنتيجة 1-4. 

ويتكون منتخبنا الوطني للسيدات من، ضحى هاني ونور يسري وجنا هشام وهنا زاهر ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع. 

ويقود منتخبنا الوطني فنيًا، محمود عزت كمدير فني ومنير فايز في منصب المدرب العام. الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها في أبريل المقبل بالصين.

ورحمة العدوي منتخبنا الوطني للرجال جولات بطولة أفريقيا الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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