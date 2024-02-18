الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لمتهمين لاعتدائهما على آخر وسرقة منقولاته بكفر الشيخ

متهمين
متهمين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم بمعاقبة متهمين من دائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ بالسجن المؤبد لكل منهما عما أسند إليهما في التحقيقات، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وأن يؤديا للمجني عليه المدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد جنيه، تعويضا مؤقتا، وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية و200 جنيه أتعاب المحاماة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، وذلك في أحداث القضية رقم 4910 سنة 2023 جنايات قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3564 سنة 2023 كلي كفر الشيخ.

 

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول  لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كلا من "ا.ل.ا.ل.ا"، و"ا.م.ر.م"، وهما من دائرة قسم ثان كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 9 أكتوبر 2023 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ، وبسبب الخلافات الأسرية، قاما بالإكراه بسرقة المنقولات المبينة بالتحقيقات، وهي عبارة عن حقيبتين بهما بطاقات بنكية، أختام، ومبلغ مالي 47 ألف جنيه، ملك المجني عليه "ا.ر.ا.ا"، بأن قاما وإثر خلافات أسرية حال عودته لمنزله بمباغتته، والاستيلاء منه كرها على تلك المنقولات.

 

وفي التحقيقات التي أجراها أحمد السعيد، وكيل النيابة الكلية بكفر الشيخ قال المجني عليه، وهو مهندس، 26 سنة، إنه بسبب الخلافات الأسرية بينه وبين المتهمين، وأثناء عودته لمنزله قاما بمباغتته من الخلف بضربه بعصا خشبية غليظة بضربات متعددة ومتلاحقة حتى فقد توازنه، وأحدثا به إصابات متعددة بأنحاء جسده، واستوليا منه كرهًا على المنقولات المبينة بالتحقيقات.

 

كما كشفت التحريات التي أجراها الرائد أحمد مصطفى عمر، رئيس مباحث قسم ثان كفرالشيخ صحة ما جاء بأقوال المجني عليه وصحة الواقعه، كما جاء بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه إصابته بعدة إصابات مختلفة في جسده، وتحتاج علاجا لأكثر من 20 يومًا، ومن تلك الإصابات كسر بالزند الأيمن، وكدمة أسفل العين، وكدمة بالكوع الأيمن، ووجود شرائح ومسامير بجسده، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت المحكمة حكمها السابق.

السجن المؤبد معاقبة متهمين المصاريف الجنائية المستشار شريف محمد قورة كفر الشيخ

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