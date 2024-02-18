الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

ماذا يحدث إذا ارتفعت نسبة البوتاسيوم في جسمك؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر البوتاسيوم من أهم وأخطر العناصر في جسم الإنسان ،، حيث يجب أن يكون التركيز الطبيعي للبوتاسيوم في المصل ضمن نطاق من 3.5 إلى 5.0 مللي، وعندما ترتفع النسبة أوتتراجع يصبح هناك خطورة على صحة الإنسان.

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أسباب ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم 

 

هناك عدة أسباب وراء ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم منها:

تناول بعض الأنواع من أدوية الضغط .

بعض أمراض الغدة الكظرية أيضًا قد تؤدي إلى ارتفاع البوتاسيوم

يعتبر التقدم في السن أحد أهم العوامل التي تساعد على ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم .

نقص هرمون الالدوستيون المسئول عن وظائف الكلى، حيث تعتبر أمراض الكلى أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم.

 

مخاطر ارتفاع البوتاسيوم

عدم انتظام في ضربات القلب: حيث إن البوتاسيوم يساهم في تنظيم ضربات القلب، لأنه يساعد على التحكم بالإشارات الكهربائية في عضلة القلب، وعند ارتفاع مستواه يتسبب باضطرابات في ضربات القلب.

الإصابة بنوبة قلبية: ورغم عدم شيوعها بكثرة، لكن عدم معالجتها قد تسبب نوبة قلبية.

ضعف العضلات أو شللها: وذلك لأن البوتاسيوم يساعد العضلات والأعصاب على إرسال الإشارات.

 

الوقاية من ارتفاع البوتاسيوم

 

يجب الحفاظ على صحة الكليتين لتفادي ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم ، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، و العمل على تحسين النظام الغذائي مثل اتباع حمية ارتفاع البوتاسيوم .

 

علاج ارتفاع البوتاسيوم

 

هناك عدة علاجات يمكن أن تسهم في خفض نسبة البوتاسيوم في الدم ، منها استخدام حقن الأنسولين  فالأنسولين هرمون يمكنه تنبيه دخول سكر الجلوكوز إلى الخلايا، وحقن الجلوكوز ع الأنسولين لمعالجة فرط بوتاسيوم الدم، حيث تبدأ مستويات بوتاسيوم المصل بالهبوط خلال 30 إلى 60 دقيقة، وتبقى منخفضة لعدة ساعات.

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