وزير السياحة: سنطلق منتج القاهرة الثقافى للسائحين خلال مشاركتنا ببورصة برلين

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل على زيادة مدة زيارة السائحين إلى قلعة صلاح الدين الأيوبى، حيث أن أغلب الشركات أشارت إلى أن مدة زيارة القلعة لا تتعدى الساعة الواحدة ولهذا نعمل على افتتاح مزارات جديدة داخلها كافتتاحنا اليوم إلى برجى الرملة والحداد بعد الانتهاء من مشروع ترميمهم الأمر الذى سيجعل السائحين يستغرقوا مدة أطول فى الزيارة مما سيعود بالنفع إلى زيادة مدة برنامجهم بالقاهرة، لافتا ان الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بمدينة القاهرة، وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.

"وأضاف عيسى على هامش افتتاح برجي الرملة والحداد، أن القطاع السياحي حقق زيادة 5% في يناير 2024 عن نظيره في العام الماضي، موضحًا أن الوزارة تعد منتجًا سياحيًا خاصًا بالقاهرة كمقصد سياحي متفرد، وسيتم الإعلان عن المنتج بشكل كامل خلال مشاركتنا في المعرض السياحي الدولي الذي سيقام في برلين بألمانيا. والذي يُعد واحدًا من أهم البورصات السياحية التي تقام لصناعة السياحة والطيران. وهو منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد الذي يضم القاهرة الخديوية وما بها من مبان تراثية، ومنطقة أهرامات الجيزة، والمتاحف الأثرية الهامة بها، ومنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية وما تضمه من معالم أثرية. مما يتيح للسائح فرصة اكتشاف سحر القاهرة وتاريخها المتنوع، وآثارها المصرية القديمة، واليهودية، والقبطية، والإسلامية.

كما يساهم في زيادة عدد السياح ومتوسط عدد الليالي السياحية بالقاهرة، بالإضافة إلى زيادة رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها. لافتًا إلى أنه تم اسناد الخدمات السياحية بالقلعة إلى القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية للسائحين، ونعمل على تحسين التجربة في كافة المناطق الأثرية. وأوضح عيسى أن المجلس الأعلى للآثار قد خصص ما يقرب من 300 مليون جنيه خلال العام الحالي لتطوير منطقة القلعة. أما أعمال الترميم في برجي الحداد والرملة فقد تم تمويلها من شركة القطاع الخاص المسؤولة عن تشغيل الخدمات السياحية بالقلعة."

الجدير بالذكر أن برج الرملة يرجع تاريخه إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي. كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل. وقد تم توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاه بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.

أما برج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل. وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاه بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغليه ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة. ودور قاعة الطابق العلوي مثمنة المسقط.