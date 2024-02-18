الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد من "الداخلية" بشأن الأجانب المعفيين من "إقامة غير السياحة"

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، قرارًا جديدًا بشأن الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة.

وتبين أنه سيتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبل وفقًا للمهلة المحددة، وذلك في حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

كانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى التيسير على الراغبين في توفيق أوضاعهم -من الأجانب- وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر، وبدأت في إصدار بطاقة الإقامة لكل ضيوف مصر بداية من الأول من يناير 2024، منها تخصيص أماكن بمصلحة الجوازات لمنع الزحام والتكدس.

ويتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية توازي 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك.

وزارة الداخلية أجانب المعفيين إقامة لغير السياحة الإدارة العامة للجوازات مصلحة الجوازات صورة غير شرعية

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