الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: المصريون بالخارج يشكلون ركيزة أساسية فى خطة العبور من الأزمة الاقتصادية

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن أبناء مصر بالخارج يشكلون جزءًا مهمًا في عجلة الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطق، يجب أن تخصص المناقشات داخل الحوار الوطني جزءًا كبيرًا لهم لبحث السبل التي تعزز دعمهم للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن خطة العبور المزمع رسمها لتجاوز الأزمة الاقتصادية يجب أن تركز على هذا الأمر بالتحديد.

وذكر "هندي"- في تصريحات صحفية اليوم- أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أكدت بما لا يدع مجالًا للشك، دور المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، والذي دفع الحكومة إلى إعداد عدد من التشريعات التي مُررت من خلال مجلس النواب، لمنحهم مزايا تعود بالنفع على الاقتصاد.

ولفت النائب عمرو هندي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل ركيزة أساسية في احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، لكن تلك القيمة لم تعد كما كانت من حيث معدلها الصعودي، في ظل إجراءات اقتصادية تحتاج إلى مراجهة، مشيرًا إلى أهمية دور الحوار الوطني في مناقشة تلك الإجراءات، التي تسهم في إعادة الأمور لمسارها الطبيعي.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن الجميع يعلق آمالًا كبيرة على الحوار الوطني في وضع رؤى وتصورات قابلة للتنفيذ، يمكن أن تواجه الدولة المصرية من خلالها تلك الأزمة التي أثقلت الأعباء على المواطنين.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية، المقدم من النائب تيسير مطر.

وتناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعى نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير، التي تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض، للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات، بالإضافة لاعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

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