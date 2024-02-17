أيمن الجميل: الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز التحديات.. والقطاع الخاص عليه مسئولية اجتماعية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز الأزمات الحالية الناتجة عن موجات التضخم المتتالية وتأثيرات الحروب والنزاعات التى تحدث فى العالم، وذلك بفضل التنوع الكبير الذى يمتاز به الاقتصاد الوطنى، والتحركات العاجلة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على تعظيم القطاعات الإنتاجية وتطويرها بسرعة لمضاعفة الإنتاج فى جميع المجالات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يمثله من تكاليف مضاعفة الآن بسبب ارتفاع أسعار الشحن والنقل وتراجع كميات المعروض من السلع الرئيسية وارتفاع سعر الطاقة فى العالم كله

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية"، أن المواطن المصرى الذى يبحث عن السلعة سواء كانت مواد غذائية أو قطع غيار سيارات أو منتجات وقود، ويجد هذه السلع موجودة وإن بارتفاع كبير فى الأسعار، يجب أن يعلم أن وجود السلعة فى هذا التوقيت الحرج هو نجاح لمجموعة عناصر عاملة فى الدولة وفى القطاع الخاص أيضا، تسعى للتغلب على كل التحديات، لتحقق وجود السلع فى الأسواق، لأن موجات التضخم والنزاعات المتوالية فى العالم أثرت بشكل سلبى على حرية تداول السلع ودفعت كثير من الدول لمنع الصادرات فى سلع بعينها بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن التى باتت مضاعفة بفعل تهديدات الحروب على طرق ومسارات الشحن الرئيسية

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل إن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص فى هذا التوقيت الحرج،ضرورة حتمية للمشاركة فى عملية التنمية وخدمة المجتمع المحلى وتأكيد روح التكافل الاجتماعى خاصة ونحن نشهد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتتابع موجات التضخم العالمية وتأثرنا بها وكذلك اندلاع حرب غزة وانتشار الحروب من حولنا الأمر الذى يؤثر بالقطع على سلاسل الإمداد وخطوط النقل وعلى معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أهمية مساندة ومشاركة القطاع الخاص بقوة لجهود الدولة المصرية فى التخفيف على المواطنين والفئات الأكثر احتياجا وتوجهها بإجراءات متتابعة لخفض أسعار السلع الأساسية ومواجهة موجات التضخم العالمى.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص قد شهدت ارتفاعا خلال السنوات العشر الماضية مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدنى وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وكذلك إنشاء صندوق تحيا مصر وإطلاق العشرات من المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا ودعم كبار السن والمرأة المعيلة والأطفال المتسربين من التعليم والأطفال الذين يعانون من أمراض التقزم وسوء التغذية وكذلك ذوى الهمم ومرضى الأمراض المزمنة، داعيا الشركات الخاصة ورجال الأعمال إلى الانضواء فى المشروعات التكافلية التى يطلقها تحالف العمل الأهلى التنموى، لتأكيد روح التعاون والتكافل فى المجتمع مع حلول شهر رمضان المبارك



