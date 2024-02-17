وثائق أكتوبر السرية.. كيف أرعب الجندى المصرى الإعلام الإسرائيلى أثناء الحرب المجيدة؟ (صور)
لعب الإعلام المصري عامةً والعسكري خاصةً دورًا مهما في مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر 1973م ليختلف تمامًا عن الوضع الذى كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيو 1967م، حيث خرج الإعلام المصري إلى نطاق التأثير الإقليمي والدولي وتوجه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية والتحم بالأحداث العربية والعالمية.
واكتسب الإعلام ثقة المواطن والشعب المصري بمصداقيته خاصهً أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م رغم أنه لم يتمكن من تغطيتها مباشرة بسبب حرص القيادة المصرية على تحقيق السرية وعدم كشف نيه الهجوم يوم السادس من أكتوبر.
أثناء المعركة:
- جاء على لسان الجنرال شموئيل جونين قائد جبهة سيناء “ كان الجندى المصري يتقدم في موجات تلو موجات وكنا نطلق عليه النار وهو يتقدم.. ونحيل ماحوله إلى جحيم ويظل يتقدم ـ كان لون القناه بلون الدم.. ورغم ذلك ظل يتقدم”.
- يصرح وزير الدفاع الإسرائيلى موشی دیان لجريده الجيروزاليم بوست یوم ۹ / ۱۰ / ۷۳ بالآتي: (أريد أن أقر في أوضح أسلوب أنه ليس لدينا الآن القوة اللازمة لرد المصريين على أعقابهم عبر القناة - فليس في مقدورنا القيام بعملية قتال.. السوريون والمصريون أرهقوا قواتنا".
- أن الذى لا أستطيع عمله الآن هو عدم تمكننا من رد المصريين على أعقابهم وهزيمتهم الآن، وليس لدينا القوة الآن لدفع المصريين الى الجانب الآخر ولهذا الكلام مضمونان: (۱) قول إن اسرائيل أقوى من العرب لم تثبت صحته هذه المرة ويجب أن أقول ذلك لا لن نجنى شيئا من وراء تغطية الحقيقة، (۲) إذا لم نستطع رد المصريين فسيستمرون في تجميع قواتهم وسينتهى الموقف لحرب أكتوبر على خطوط أخرى بعجزنا عن ردهم وضرورة إعادة انتشارنا لقد اعتقدنا أنه في استطاعتنا أن نمنع المصريين من بناء الكباري - وجهودنا من أجل أن نجلب دباباتنا للقناة لمنع تركيب الكبارى أمر باهظ التكاليف ولم نكن نتوقع ذلك".
- يقول ديان في ۱۹۷۳/۱۰/١٠ إن خط بارليف كان مثل الجبن السويسرى الهش فيه من الثقوب أكثر من السدود
يصرح موشى ديان أمام الكنيست يوم ۱۹۷۳/۱۰/۳۰ بالآتي: “لم تكن تملك إسرائيل منذ أسبوع قذائف كافية لاستمرار الحرب ولا يمكن إحراز النصر دون قذائف.. حربی على من يطالبون اسرائيل يخوض غمار الحرب مرة دون أن تتمتع بتأييد دول أخرى دون أمريكا لها ماديا وسياسيا أن يعرفوا أنه لا يمكن إحراز النصر في الحروب دون هذه التأييدات”..
- فی ۱۹۷۳/۱۱/۱۲ يؤكد الجنرال دافيد اليعاز رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أن هذه أصعب حرب واجهتها إسرائيل لقد زحفت علينا بدون سابق إنذار".
- صرح موشی دیان فی ۱۹۷۳/۱۱/۱٥ لبعض الضباط الاسرائيليين بأنه لم يكن لدى أي شخص في إسرائيل أية فكرة عن أن الحرب ستندلع يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣، ولذلك لم تجر تعبئة القوات الاحتياطية في إسرائيل قبل ذلك التاريخ.