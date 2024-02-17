وثائق أكتوبر السرية.. كيف أرعب الجندى المصرى الإعلام الإسرائيلى أثناء الحرب المجيدة؟ (صور)

لعب الإعلام المصري عامةً والعسكري خاصةً دورًا مهما في مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر 1973م ليختلف تمامًا عن الوضع الذى كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيو 1967م، حيث خرج الإعلام المصري إلى نطاق التأثير الإقليمي والدولي وتوجه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية والتحم بالأحداث العربية والعالمية.

واكتسب الإعلام ثقة المواطن والشعب المصري بمصداقيته خاصهً أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م رغم أنه لم يتمكن من تغطيتها مباشرة بسبب حرص القيادة المصرية على تحقيق السرية وعدم كشف نيه الهجوم يوم السادس من أكتوبر.

أثناء المعركة: