السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

في اليوم 134 للعدوان الإسرائيلي.. ارتفاع أعداد الشهداء إلى 28858 و68677 مصابا

طوفان الاقصى
طوفان الاقصى

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، آخر احصائيات عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ134 على القطاع.

وكشفت عن ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و858 شهيدا و68 ألفا و677 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

تدمير 142 مقرا حكوميًا 31مستشفى خارج الخدمة

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، تحديثا لأهم إحصاءات الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبين المكتب أن الاحتلال ألقى نحو 66 ألف طن من المتفجرات، وارتكب 2512 مجزرة في قطاع غزة.

كما دمر 142 مقرا حكوميا و100 مدرسة وجامعة كليا و295 مدرسة وجامعة جزئيا، إضافة إلى 184 مسجدا دمرها الاحتلال كليا و266 مسجدا دمرها الاحتلال جزئيا و3 كنائس استهدفها ودمرها.

وكشف المكتب الإعلامي عن خروج 31 مستشفى عن الخدمة و53 مركزا صحيا أخرجها الاحتلال عن الخدمة.ف فضلا عن استهداف 152 مؤسسة صحية، وتدمير 124 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

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