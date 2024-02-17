الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"تنشيط السياحة" تشارك فى معرض الرياض مايو المقبل

السياحة
السياحة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة عمرو القاضى، أنها بصدد المشاركة في معرض RTF والمزمع انعقاده في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية – خلال  الفترة من 27 إلى 29 مايو المقبل.

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أنه على الشركات الراغبة في المشاركة بالمعرض سرعة سداد قيمة المشاركة 2500 يورو، على أن يكون آخر موعد للاشتراك 10 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تروج وزارة السياحة والآثار خلال مشاركتها بمعرض الرياض إلى عدد من المنتجات السياحية من بينهم منتج "العمرة بلس" من خلال تقديم برامج سياحية مشتركة للمعتمرين لزيارة مصر بصفة عامة والمواقع الأثرية الإسلامية بها بصفة خاصة، تزامنًا مع تواجدهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة سواء قبل أو بعد الانتهاء منها.

بالإضافة إلى إعداد برنامج سياحي للسائحين العرب وخاصة السائح السعودى يتم من خلال شركات السياحة المتميزة، لضمان حصوله على الخدمات السياحية بجودة عالية وتلقيه ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة تلبي طلباته ورغباته السياحية، كما ستروج الوزارة إلى التيسيرات الجديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر إطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويل الأجل سارية لمدة 5 سنوات والتي يمكن الحصول عليها من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مدينة الرياض المملكة العربية السعودية الخليج العربي العمرة بلس

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