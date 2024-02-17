السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

شكرى: يجب تسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة.. والتدخل لوقفها

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية السفير سامح شكري للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، وفقًا لقناة إكسترا نيوز.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ويبحث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مجريات التحقيقات الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

سامح شكري شكرى وزير الخارجية الانتهاكات الاسرائيلية إسرائيل فلسطين اكسترا نيوز

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شكرى يبحث مع المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" مجريات التحقيقات فى الانتهاكات الإسرائيلية

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