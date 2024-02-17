شكرى: يجب تسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة.. والتدخل لوقفها

أكد وزير الخارجية السفير سامح شكري للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، وفقًا لقناة إكسترا نيوز.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ويبحث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مجريات التحقيقات الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.