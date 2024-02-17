حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية بموقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، عن استهدافه التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وإصابتها ‏إصابة مباشرة، بحسب بيان رسمي.

على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني عن أن عناصره استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخيّة، حيث تمت إصابته بشكل مباشرة.

كما استهدف عناصر الحزب ثكنة برانيت بصاروخ فلق 1، حيث تم تحقيق إصابة مباشرة فيه.

من جانبها نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بها القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية أن طيران الاحتلال شن كذلك غارات على أطراف بيت ليف وراميا وجبل بلاط جنوب لبنان.