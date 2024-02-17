السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بحضور وزير الشباب.. بدء فعالية "معًا نحو إنسان يحب الحياة" للتحالف الوطنى

بحضور علي جمعة ووزير
بحضور علي جمعة ووزير الشباب بدء فاعليات التحالف الوطني

بدأت قبل قليل، فعالية "معًا نحو إنسان يحب الحياة" في منطقة مساكن عثمان، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب، ومفتي الديار المصرية السابق.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي، والدكتور علي جمعة، جولة داخل مؤسسة "الصديقية" في مركز شباب مساكن عثمان، برئاسة مجلس أمنائها الدكتور علي جمعة، وتضم فصول أطفال مساكن عثمان الأولى بالرعاية.

واطلعا على التأهيل الذي يتم للأطفال من خلال تقديم مختلف برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما تفقدا فصول تعليم اللغات، والبرنامج العلاجي وتنمية مهارات اللغة العربية، وفصول الكشافة.

وأعرب وزير الشباب عن سعادته بمستوى الأطفال المتقدم في التخصصات الموجودة في الورش.

وتشهد الفعالية توزيع شنط رمضان للأسر الأولى بالرعاية في المنطقة، بالإضافة إلى احتفالات ثقافية وأنشطة رياضية لأهالي وأطفال المنطقة.

فاعليات التحالف الوطني
فاعليات التحالف الوطني
فاعليات التحالف الوطني
فاعليات التحالف الوطني
التحالف الوطني وزير الشباب والرياضة الدكتور على جمعة مساكن عثمان الأسر الأولى بالرعاية

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