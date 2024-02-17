السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

14 مصابًا جراء اصطدام سيارة بـ"عمود إنارة" في الأقصر

الحادث
الحادث

وقع حادث اصطدام سيارة ربع نقل ركاب في عمود إنارة، اليوم السبت، على الطريق الزراعي بمحافظة الأقصر، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

تفاصيل الواقعة

وترجع  التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل ركاب في عمود إنارة، اليوم السبت، بالطريق الزراعى الشرفي وتحديدًا عند كوبرى أبوسعيد في حدود المحافظة، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إسنا لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جانب من الحادث
جانب من الحادث
سيارة كبود الطريق الزراعي حادث عمود إنارة إصابة 14 شخص

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