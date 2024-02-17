مدافع أم ظهير؟.. نكشف رأى مدرب الزمالك فى المثلوثى

دفع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، بالتونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق في مركزي المدافع والظهير في التدريبات.

جوميز أعجب بالمثلوثي في مركز المدافع بشكل كبير ويرغب في تثبيته بهذا المركز.

سر إعجاب جوميز بالمثلوثي كمدافع هو قدرته على بناء الهجمة من الخلف بشكل سليم وهو ما جعله يثبته كمدافع في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

و‎يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غداً الأحد على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للانتظام في معسكر مغلق غداً بمدينة الإسماعيلية لمدة 24 ساعة في أحد الفنادق الخاصة، استعدادا للمباراة المرتقبة.

‎وعقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني وطبيب الفريق بشأن اللاعبين المصابين وموقف البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بهم، لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المحاضرة حديثا مطولا من جوميز بخصوص العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران، كما حرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل بدء التدريب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.