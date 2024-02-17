"تايمز أوف إسرائيل": الجيش الإسرائيلى يقدم خطة اجتياح رفح الأسبوع المقبل

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم خلال الأسبوع المقبل تقديم خطة مفصلة لدخول مدينة رفح الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي سيقدم هذه الخطة للمستوى السياسي الأعلى، وأن الخطة تنص على ما يبدو على نقل المواطنين إلى أجزاء أخرى من جنوب ووسط غزة، ولكن ليس إلى شمال القطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يعتقد هو ووزير الحرب بيني جانتس أنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة رهائن بحلول شهر رمضان المقبل، "فيجب على الجيش الإسرائيلي دخول رفح".