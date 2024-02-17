السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

طائرة ركاب تعود للمطار بعد إقلاعها بسبب تساقط ديدان على المسافرين

طائرة ركاب
طائرة ركاب

اضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأمريكية، العودة بعد وقت من إقلاعها، بعدما سقطت يرقات من المقصورة العلوية على الركاب في المقاعد الاقتصادية.

حيث فوجئ الركاب بتساقط الديدان وانتشارها في ممر الطائرة التي كانت متجهة الثلاثاء الماضي من أمستردام إلى ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية.

ويرجع السبب في تلك الديدان واليرقات إلى حقيبة أحد الركاب التي كانت تحتوي على أسماك متعفنة في الصندوق العلوي، وبفتحها تساقطت على الركاب، ما نجم عنه عودة الطائرة أدراجها.

صدرت تعليمات لجميع الركاب، بعد هبوط الطائرة، بالنزول، ووضعت الحقيبة التي تحتوي على السمكة في كيس للتخلص منها، كما تم تعقيم الطائرة نفسها بعمق.

ووفقًا لموقع "يو إس توداي" حصل المسافرون على 8 آلاف ميل جوي مجاني ومبلغ عن غرفة فندق ووجبة بقيمة 30 دولارًا بعد أن تأخروا طوال الليل.

وأصدرت الشركة بيانًا رسميًا تعتذر فيه لركابها، وجاء في البيان: "نعتذر لعملاء الرحلة 133 في 13 فبراير لأن رحلتهم توقفت بسبب حقيبة يد معبأة بشكل غير صحيح".

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