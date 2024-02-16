الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من خطر الإصابة بالسكتة القلبية؟

الإصابة بالسكتة القلبية
الإصابة بالسكتة القلبية

قلبك هو أغلى ما لديك، والحفاظ عليه يجب أن يكون على رأس الأولويات، من خلال اتخاذ خطوات استباقية، تمكنك من حماية نفسك من خطر الإصابة بالسكتة القلبية. تذكر أن أسلوب الحياة الصحي للقلب هو التزام مدى الحياة، ولكن فوائد الحيوية وطول العمر لا تقدر بثمن. دعونا نتبنى هذه التدابير الوقائية ونمهد الطريق لمستقبل مليء بصحة القلب وحيويته.

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من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نحمي قلوبنا من نمط الحياة عالي الضغط، والخمول، وغير الصحي الذي أصبح هو القاعدة في عالم اليوم. على الرغم من الاعتقاد التقليدي بأن مشاكل القلب تؤثر في الغالب على كبار السن، إلا أن هناك اتجاهًا مقلقًا يشير إلى أن الشباب أصبحوا أكثر اهتمامًا بمشاكل القلب. ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية لحماية صحة قلبك .

السيطرة على ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، هو القاتل الصامت الكامن في الظل. تعتبر المراقبة المنتظمة والالتزام بنصيحة طبيبك أمرًا بالغ الأهمية. من خلال الحفاظ على ضغط الدم ضمن نطاق صحي، فإنك تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية المحتملة.

إدارة الكوليسترول

المعركة ضد الكولسترول السيئ (LDL) أمر بالغ الأهمية في الكفاح من أجل صحة القلب. اتبع نظامًا غذائيًا صديقًا للقلب، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطرة. في بعض الأحيان، قد يكون الدواء ضروريًا، لكن تعديلات نمط الحياة يجب أن تكون دائمًا حجر الزاوية في نهجك.

إدارة مرض السكري

غالبًا ما يسير مرض السكري وأمراض القلب جنبًا إلى جنب. إن التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال تعديلات نمط الحياة والمراقبة المنتظمة والتوجيه الطبي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات قلبية في المستقبل.

السكتة القلبية الطريق السيطرة على ضغط الدم إدارة الكوليسترول إدارة مرض السكري

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