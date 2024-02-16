مواقع عربية: «المتحدة» سخّرت كل منصاتها لدعم فلسطين خلال الأشهر الماضية

سلط العديد من المواقع العربية والفلسطينية الضوء على مسلسل «مليحة»، واصفًا إياه بأنه فرصة مهمة لنقل صوت الشعب الفلسطينى إلى العالم بأسره، خاصة فى ظل ما تتمتع به الدراما المصرية من انتشار واسع.

وذكرت صحيفة «القدس العربى»، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أنه فى ظل الوضع الحالى الصعب جراء الحرب فى قطاع غزة، والقصف المستمر الذى تسبب فى استشهاد وإصابة الآلاف، جاء قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مصر بإنتاج مسلسل «مليحة»، الذى يتناول القضية الفلسطينية، ويعكس الصراع والمعاناة التى يواجهها الشعب الفلسطينى.

وأضافت الصحيفة الفلسطينية أنه من المتوقع أن يكون المسلسل فرصة لنقل صوت الشعب الفلسطينى، وإلقاء الضوء على الأوضاع الصعبة التى يمر بها فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن المسلسل يتكون من ١٥ حلقة، ويشارك فى بطولته كل من: ميرفت أمين ودياب وأشرف زكى وحنان سليمان، إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار.

وأكد موقع «الخليج ٣٦٥» أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم مسلسل «مليحة»، يأتى استكمالًا لدعمها القضية الفلسطينية من خلال الدراما التليفزيونية، مشيرة إلى أن المسلسل الجديد يلقى الضوء على القضية الفلسطينية، والانتهاكات التى يعانى منها الفلسطينيون فى قطاع غزة، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

ونبه الموقع إلى اهتمام «المتحدة للخدمات الإعلامية» بدعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، خلال الأشهر الماضية، من خلال تسخير منصاتها الإعلامية والرقمية المختلفة لفضح مخططات الاحتلال، وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، ليتكامل الدور الإعلامى المصرى مع الرؤية السياسية فى البلاد الرافضة تمامًا التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

بينما رصد موقع «خليجيون ٢٤» تناول الدراما المصرية القضية الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطينى مع الاحتلال الإسرائيلى، على مدار سنوات عديدة، مستشهدًا فى ذلك بمسلسل «فارس بلا جواد».

وذكر الموقع أنه بمجرد الإعلان عن طرح مسلسل «مليحة» الذى يتناول القضية الفلسطينية فى دراما رمضان، استذكر الكثير من محبى الدراما العديد من الأعمال المميزة فى تاريخ الفن المصرى، التى نجحت من المحيط إلى الخليج، ودافعت بقوة عن القضية الفلسطينية.

ورصد الموقع عددًا من هذه المسلسلات المصرية، من بينها: «فارس بلا جواد»، و«رأفت الهجان»، و«دموع فى عيون وقحة»، و«السفارة فى العمارة»، مرورًا بمشهد «رام الله» فى المسلسل الأحدث «حالة خاصة».