ارتفاع قتلى إطلاق النار في مستوطنة "كريات ملاخي" بإسرائيل إلى 4 أشخاص

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونت العبرية، قبل قليل، عن ارتفاع القتلى الإسرائيليين في إطلاق النار على موقف حافلات بـ"كريات ملاخي"، إلى 4 أشخاص، عقب وفاة شخص متأثرا بإصابته.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الجمعة، مقتل 3 إسرائيليين شرقي أسدود.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، نقلا عن المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بأن حادث إطلاق النار على موقف حافلات بـ"كريات ملاخي" خطير للغاية.

وأشار الإعلام العبري إلى أن هناك انتشار مكثف لقوات الاحتلال في موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة "كريات ملاخي".

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هناك 6 مصابين آخرين في عملية اطلاق النار بإسدود.

فيما تحلق طائرات لشرطة الاحتلال الإسرائيلي فوق مكان العملية في مستوطنة "كريات ملاخي" خشية وجود منفذين آخرين.

شهداء الأقصي تعلن تنفيذ 16 مهمة تسفر عن قتلي وجرحي بصفوف جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبوجهاد، الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى، عن تنفيذ 16 مهمة قتالية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن القوات شاركت في اشتباكات ضارية مع الاحتلال وقصفت التجمعات العسكرية بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى.

وأوضح أن "شهداء الأقصى" استهدفت الآليات العسكرية باستخدام قذائف "R.P.G" وعبوات ناسفة في محاور التقدم داخل قطاع غزة، مؤكدين وقوع عدد من القتلى والجرحى.

والخميس، أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بسحب لواء المظليين 646 الاحتياطي من غزة والإبقاء على القوات النظامية فقط في القطاع.

وأكد جيش الاحتلال أنه يعمل في منطقة مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة ولم نجد أي شيء يتعلق بالمحتجزين حتى الآن.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن عملية التخطيط لإخلاء رفح الفلسطينية جارية ولم تتم بعد الموافقة على خطة نهائية؛ وذلك نقلًا عن مسئول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست".

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن خطة الإخلاء الإسرائيلية تتضمن إنشاء 15 مخيمًا على شاطئ بحر غزة في كل منها 25 ألف خيمة.