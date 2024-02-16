خلال 6 أشهر.. الانتهاء من اشتراطات إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية

أعلن الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنه سيتم خلال 6 أشهر الانتهاء من الضوابط والاشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية".

وقال الدكتور على أبوسنة، في تصريحات صحفية، إن إصدار قرار إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، سيسهم في دعم المفاوضات المقبلة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحصول مصر على تمويل من قبل صندوق دعم التنوع البيولوجي، مما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة موارد مصر الطبيعية.

وأضاف رئيس الجهاز أن بيئة الشعاب المرجانية بالساحل المصري تُعد الملاذ الأخير للشعاب المرجانية بالعالم، الأمر الذى يستلزم معه الحفاظ عليها كأحد المقومات الأساسية للأنشطة السياحية في مصر، منوهًا بأهمية الشعاب المرجانية بساحل البحر الأحمر المصري والدور البيئي والاقتصادي الذي تلعبه بيئة هذه الشعاب وأهمية تضافر الجهود الوطنية في الحفاظ عليها، حيث إنها توفر دعمًا للتنوع البيولوجي (مأوى لأعداد لا حصر لها من الكائنات البحرية)، وتقدم خدمات داعمة للنظام البيئي (حماية السواحل من تأثيرات العواصف والأعاصير وغيرها)، كما تشير التقديرات العالمية إلى أنها تقدم ما يقرب من 400 مليار دولار سنويًا من خلال ما تقدمه من خدمات "سياحة، مصائد".

الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها

وأشار رئيس الجهاز إلى أن اللجنة التي يتولى رئاستها وبعضوية ممثلين من كل الجهات المعنية طبقًا لقرار وزيرة البيئة رقم 5 لسنة 2024، تبحث الإجراءات التي تتم حاليًا في دول العالم من خلال وضع محددات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعة واستدامتها وذلك في إطار تضافر الجهود الوطنية من أجل تعظيم استفادة مصر من مواردها الطبيعية.