الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وفد الأهلى يلبى دعوة سفير مصر بالجزائر.. والجارحي يُهديه درع النادى

وفد الأهلي في السفارة
وفد الأهلي في السفارة

 حرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الجزائر، على تلبية دعوة الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، مساء أمس الخميس، وذلك على هامش تواجد الفريق الأول لكرة القدم في العاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا. 
ضم وفد الأهلي خلال الزيارة كلا من طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، وسمير عدلي، المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة. 
ودار خلال الزيارة حوار ودي عن الرياضة بشكل عام وبعثات الأهلي المتعددة في مختلف الألعاب بشكل خاص.
وأكد سفير مصر في الجزائر أن الأهلي كعادته واجهة مشرفة بالتزامه ونظامه، وأن الدبلوماسية المصرية تسعد دائما بتواجده، قائلا إن الأهلي تخطى مرحلة المحلية وأصبح ناديا عالميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأكد أن النجاحات المتعددة للأهلي في مختلف الجوانب، إن دلت على شيء، فإنما تدل على تميزه وعلى اتباعه أحدث أساليب الإدارة؛ من أجل التطوير والتقدم بشكل مستمر. 

الجارحي يشكر السفارة المصرية علي كرم الضيافة

ومن جانبه وجه محمد الجارحي رئيس البعثة الشكر للدكتور مختار وريدة، على كرم الضيافة وعلى حرص السفارة المصرية بالجزائر على مرافقة بعثة الأهلي منذ اليوم الأول لوصولها، وسعيها المستمر لتلبية كافة احتياجاتها.

وقال إن هذا ليس بغريب على الدبلوماسية المصرية التي تساند جميع بعثات الأهلي في مختلف الدول، وتسخر كافة إمكاناتها لتوفير الأجواء التي تحقق النجاحات. 

وفي ختام الزيارة أهدى محمد الجارحي درع وعلم الأهلي للسفير مختار وريدة.

وكان الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، حرص على حضور مران الأهلي الذي أقيم أمس على إستاد “5 يوليو” بالعاصمة الجزائرية استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، وبرفقته طارق قنديل، عضو المجلس، على استقبال السفير المصري فور وصوله للملعب، وتحدث الجميع عن مباراة الفريقين وتم الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة الأهلي وتلبية جميع احتياجاتها.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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