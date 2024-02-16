الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

طلبات إعانات البطالة بأمريكا تتراجع وسط مرونة بسوق العمل

أمريكا
أمريكا

تقدم عدد أقل من الأمريكيين للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي مع استمرار سوق العمل فى إبداء مرونة فى مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة التى تهدف إلى تدعيم النمو الاقتصادى بالولايات المتحدة.

 

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس، أن طلبات الحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار 8000 طلب إلى 212000 طلب للأسبوع المنتهى فى 10 فبراير.

 

وارتفع متوسط عدد الطلبات على مدار أربعة أسابيع – وهو مقياس أقل تقلبا - بمقدار 5750 طلبا إلى 218500 طلب، فى ارتفاع مقارنة مع 212750 طلبا فى الأسبوع السابق.

 

وإجمالا، حصل 1.9 مليون أمريكي  على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهى فى 3 فبراير، بزيادة قدرها 30 ألفا مقارنة مع الأسبوع السابق.

 

وينظر إلى طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية باعتبارها مؤشرا على عدد حالات تسريح العمال فى الولايات المتحدة خلال أسبوع معين.

 

وظلت الطلبات عند مستويات منخفضة بشكل غير عادى على الرغم من الجهود التى بذلها مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لتدعيم الاقتصاد.

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