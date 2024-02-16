مسعود شومان لـ"الشاهد": أدعو لإنشاء المركز القومى لثقافة الحدود سريعًا

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن المفردات الخاصة بالمصريين كثيرة للغاية ومتنوعة، هذه المفردات يجب الحفاظ عليها.

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذااع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:"أدعو من جديد ضرورة إنشاء المركز القومي لثقافة الحدود، هذا المركز يعمل على ثقافة الحدود المصرية وتوثيقها، لأن هناك دائرة ثقافية تربط الحدود المصرية ببعضها البعض، واذا استطعنا أن ننمي هذا العنصر الثقافي فسوف يتم الحفاظ على الهوية والمصرية وحماية الحدود المصرية من الثقافات العابرة منها، لذا لابد من تكثيف جمع المفردات اللغوية الثقافية المصرية، وهذا الجمع سيعمل على إحداث ثراء ثقافي وتأمين للحدود المصرية، وهذا المشروع يحتاج إلى مجموعة من الباحثين في مختلف التخصصات".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.



