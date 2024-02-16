«نجوم الضحكة» تعرف على أبرز كوميديانات مسلسل فراولة

بعد أن تم الكشف عن البرومو التشويقي لمسلسل الفنانة نيللي كريم المرتقب عرضه في رمضان "فراولة" أعجب كثير من المتابعين بالطابع الكوميدي الذي غلب على المسلسل.

إذ شارك نيللي البطولة العديد من نجوم الكوميديا من بينهم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

ومسلسل فراولة تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية "فراولة"، التي يظهر البرومو ممارستها العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة، وأيضا أسلوب التنويم المغناطيسي.

وكانت قد نجحت نيللي نجاحًا منقطع النظير في التجارب الكوميدية، مثل تجربتها في مسلسل ١٠٠ وش والذي اتسم بالكوميديا التي تعتمد على الجماعة، والتي يتوقع الكثيرون أن يعتمد "فراولة" على ذات الكوميديا الجماعية من خلال باقة نجوم الكوميديا اللامعين الذي ضمهم.

ومسلسل فراولة تدور قصته حول فراولة ابنة أحد حراس العقارات في منطقة الزمالك والتي ترغب في الانتقال من حياة الفقر والحاجة التي تعيشها هي وأسرتها إلى حياة الثروة والمشاهير.

ولذلك تلجأ فراولة إلى القيام بالعديد من الحيل من أجل تحقيق هدفها بينها الغناء الذي تتجه له ولا تكتفي به بل تلجأ إلى قراءة الفنجان وإيهام البعض بحدوث بعض الأحداث المستقبلية من خلال هذا العمل، ويصدقها بالفعل الكثير حتى يذيع صيتها.

ثم تتحول حياة فراولة عندما تصبح خبيرة طاقة، وتعمل في مجال المبيعات بإحدى الشركات العالمية لتصبح بالفعل من الأثرياء، وتنتظرها العديد من المفاجآت من خلال العديد من المواقف الكوميدية.

ويتميز مسلسل فراولة المقرر عرضه في رمضان القادم بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تعتمد نهج ال١٥ حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام.