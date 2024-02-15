عبد الرحمن الديب يواجه التحدي بـ"تحدي".. شلل دماغي يتحول لطاقة أمل ونجاح

التقت كاميرا برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي إم سي"، بالبطل عبدالرحمن الديب، الذي واجه تحدي الشلل الدماغي وحوله لطاقة أمل ونجاح.

وقال خلال لقاءه بالبرنامج: "واجهت التنمر من أصحابي الطلاب، ولكن أنا المبدأ بتاعي خد الكلام بالعكس، المدرسين اللي كانوا بيدوني المقرر بتاع ذوي الإعاقة، هما اللي ساعدوني انمي من نفسي".

وتابع: "طبعا أنا كنت في 3 إعدادي، طالع المركز الخامس على مستوى الجمهورية، ويجي اليوم واللي اتنمر عليك دع يعوزك، أنا معايا مبادرة من ذوي الإعاقة ازاي أخلي ذوي الإعاقة هنا إنسان يعمل حاجات وحاجات فائقة".

وأكمل: "بقعد مع الشخص ذوي الإعاقة بقوله إيه المشكلة اللي عندك، بتواجه ايه، يقولي انا في تنمر عليا في المدرسة مثلا، أو في تنمر لما أروح أتقدم لواحدة وترفضني، ابتديت اني افكر في افضل وسيلة أطلع الطاقة اللي جواه وأطلع رسالة".

وواصل عبدالرحمن الديب: "الناس بتبص بس على المظهر الخارجي، محدش بيبص على الإنسان من جواه إيه".

