مبادرة "طبلية مصر" داخل المتحف القومى للحضارة المصرية للموسم الثانى

افتتح المتحف القومي للحضارة المصرية فعاليات الموسم الثاني لمبادرة طبلية مصر والتى تبدأ من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى شهر أغسطس المقبل وذلك لإحياء الأكلات الشعبية المصرية بمشاركة عدد من شركاء القطاع الخاص وتقام فعاليات المبادرة داخل المتحف.

ويشير أحمد غنيم، رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى أن المتحف يهتم بكل ما يخص الحضارة المصرية ورفع الوعي لدى المجتمع المصري والأكل المصري جزء من حضاراتنا وتراثنا، موضحا أن المميز هذا الموسم هو إدخال الأطفال والنڜشء ضمن المبادرة من خلال فعاليات متنوعة سيقومون بها بأنفسهم.

كما تستهدف المبادرة توعية المجتمع والجيل الناشئ على كيفية اختيار نظامهم الغذائي بشكل صحي، وكيفية ايجاد بدائل صحية من المأكولات التراثية.

وأشار غنيم إلى أن هذه المبادرة جاءت لتسليط الضوء بشكل خاص على الموروثات المصرية الغنية بالعديد من الأطعمة التراثية والأكلات المتوارثة منذ آلاف السنين، إلى جانب الترويج السياحي للأكلات المصرية، بإلإضافة إلى تسليط الضوء على سياحة المأكولات، والتي تعد أحد أهم المنتجات الحديثة للسياحة، وجذب الزائرين والسائحين من مختلف دول العالم للسفر والتعرف على مأكولات وطعام البلدان المختلفة.

وأشار الدكتور ميسرة عبد الله نائب مدير المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى أن المبادرة ستضمنها محاضرات وفعاليات متنوعة حول التراث اللامادى للحضارة المصرية القديمة، تلقي الضوء على تراث الطعام كجزء من الحضارة المصرية، الأمر الذي يعمل على رفع الوعي الثقافي والأثري لدى جميع أبناء المجتمع بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية.

وأضاف أن الحضارة المصرية لديها تراث غني عرف بتنوع مأكولاته، كما كان المصري القديم على مر العصور يهتم بالمائدة وتنوع الأطعمة الصحية عليها، كونها تراثا ثقافيا، مؤكدًا أن الحضارة المصرية تميزت إلى جانب ثراءها في مجالات الفنون والعمارة وغيرهما، بالعديد من الأطعمة التراثية والتي ابتكرها المصري القديم، والتي لا تزال موجودة حتي الآن على المائدة المصرية.