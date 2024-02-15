الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر ميونخ للأمن

جريدة الدستور

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري، وزير الخارجية يتوجه، صباح يوم الجمعة الموافق ١٦ فبراير الجاري إلى مدينة ميونخ الألمانية، للمشاركة في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي تنعقد خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ فبراير ٢٠٢٤. ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسئولين من عدد كبير من الدول، فضلًا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والإستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية.


وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري كمتحدث رئيسي في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما سيعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات مع بعض وزراء الخارجية وكبار المسئولين، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وأردف السفير أبو زيد، بأنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية على هامش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة.

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