الخميس 15 فبراير 2024
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المبعوث الأممى بليبيا: لا نؤيد أى مبادرة تؤدى إلى تعريض أرواح الليبيين للخطر

عبدالله باتيلي
عبدالله باتيلي

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، أنه لا يؤيد أي مبادرة تؤدي إلى تأجيج النزاع أو تعريض أرواح الليبيين للخطر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

النزاع في ليبيا 

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار مدينة درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.

جاء ذلك في تصريحات لباتيلي في أعقاب زيارته إلى درنة في 16 سبتمبر الماضي وتفاعله مع العديد من الليبيين، بمن فيهم أهالي المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا، والسلطات المحلية والوطنية، وشركاء ليبيا الدوليين، وذلك وفق بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا عبر حسابها على موقع فيسبوك

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