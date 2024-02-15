الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| الفنان رشدي الشامي بـ"وجهين" في "صدفة" و "مسار إجباري"

الفنان رشدي الشامي
الفنان رشدي الشامي فى مسلسل مسار اجباري

يعيش الفنان رشدي الشامي، حالة من الانتعاشة الفنية وذلك لخوضه السباق الرمضاني 2024 بأكثر من عمل فني، بشخصيات مختلفة ومحوّرية تُعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك الفنان رشدي الشامي في مسلسل “صدفة” بطولة الفنانة ريهام حجاج، وبجانبها كلٍ من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان.

رشدي الشامي في مسار إجباري 

كما يلعب الفنان رشدي الشامي دور مختلف ضمن أحداث مسلسل “مسار إجباري”، الذي يلعب بطولته كل من عصام عمر، والفنان أحمد داش، تحت قيادة المخرجة نادين خان، والمسلسل سيناريو وحوار أمين جمال.

أبطال مسلسل مسار إجباري

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة كل من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في إطار 15 حلقة يتم عرضها في السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات رمضان.

أبطال مسلسل صدفة 

مسلسل “صدفة” بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان.

أبطال مسلسل مسار إجباري الفنان رشدى الشامي رشدي الشامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان رشدي الشامي بـ وجهان في مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024

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