الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تتبرع بعدد من الألحفة والأغطية لأهل غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أرسلت اليوم  كتلة الحوار عددا من الأغطية؛ دعمًا لأهالي غزة ومسانده لصمود الشعب الفلسطيني، وقد تم تسليمها للهلال الأحمر بالقاهرة؛ لتوصيلها لأهلنا في غزه بسلام.

وأكدت كتلة الحوار كامل دعمها لأهلنا في غزة، وتحيي صمودهم اللافت، وتقف ضد تصفيه القضية الفلسطينية وتري أن الكيان المحتل يمارس حرب إبادة جماعية بمنتهي الوحشيه ويقتل النساء والأطفال بلا رحمة ويمارس الكراهية والعنف بما يحرمه القانون الدولي وكل الأعراف الإنسانية في صمت مخز من العالم.

وتؤكد كتلة الحوار مساندتها موقف الدولة الرسمي برفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.

كتلة الحوار الشعب الفلسطيني غزة الحوار القضية الفلسطينية التهجير القسرى

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