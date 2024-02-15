الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتابع جهود رفع آثار الأمطار في أحياء ومناطق العاصمة

سحب تراكمات المياه
سحب تراكمات المياه من الشوارع

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع آثار الأمطار في أحياء ومناطق القاهرة. 

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتيّ المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

وشدد محافظ القاهرة، على كل المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

سحب تراكمات المياه من الشوارع
سحب تراكمات المياه من الشوارع
سحب تراكمات المياه من الشوارع
سحب تراكمات المياه من الشوارع
سحب تراكمات المياه من الشوارع
سحب تراكمات المياه من الشوارع
موسم المطر موجة طقس سيئة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

أخبار حالة الطقس الأحد والإثنين في محافظة القاهرة والإسكندرية

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير الموارد البشرية بالعاصمة

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية